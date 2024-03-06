В Абхазии к 8 Марта организуют «‎мимозовые»‎ туры

Специалисты туристической отрасли Абхазии подготовили к Международному женскому дню "мимозовые" туры по республике, сообщила руководитель Абхазского союза туризма, директор одного из разработчиков проекта, агентства "Ацетук трэвел" Анна Калягина.

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Сейчас в Абхазии сезон цветения акации серебристой, больше известной как мимоза. Республика является крупнейшим экспортером этих цветов в РФ, и, как сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете Абхазии, уже экспортирована 251 тонна цветов, это сопоставимо с аналогичным периодом 2023 года. Новый туристический продукт разработан совместно с фирмой "Сделано в Абхазии".

"Мы совместно с "Сделано в Абхазии", которые производят экотовары - варенья, свечи, разные подарочные наборы - разработали к 8 марта новый тур, мимозовый, специально для женщин. Он предусматривает поездку в местечко Амбара в Мюссере, в этнопарк "Апсны" и село Лыхны, где ждет очень интересная история с пикником в мимозовом саду с чайной дегустацией на плантациях. Туристам это нравится, и они активно бронируют [эти экскурсии]", - сказала Калягина.

По ее словам, мимозовые туры не завершатся 8 марта, а будут длиться, пока цветет мимоза.

Калягина сообщила, что на май заполняемость отелей пока небольшая, но, по ее словам, "туры очень хорошо продаются, <...> экскурсионные компании активно продвигают Абхазию, организуя интересные маршруты" .

"Вот на лето идет очень активное бронирование отдыха в нашей республике", - добавила она.

Калягина сказала, что "Абхазия интересна российским туристам круглый год".