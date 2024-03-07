Французский турист не смог улететь из Калининграда из-за того, что у его рейса заменили номер гейта. Как утверждает иностранец, он вовремя прибыл в аэропорт, успешно прошел регистрацию и получил талон с номером выхода на посадку. Не подозревая о подводных камнях, он стал ожидать вылета, ориентируясь на данные в посадочном. Но, как оказалось позже, гейт уже в процессе заменили, о чем было сделано объявление на русском языке.

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В итоге самолет «Победы» улетел в Москву без француза. Теперь турист требует от авиакомпании полного возврата средств, так как считает, что априори не мог понять информацию об изменениях, не продублированную на понятном ему английском языке.

«В Федеральных авиационных правилах сказано, что пассажир должен прибыть к выходу на посадку, указанному в посадочном талоне, не позднее времени окончания посадки на рейс. При сложившихся обстоятельствах можно попробовать доказывать, что он ориентировался на информацию в посадочном талоне, а об изменениях его не проинформировали. Требования могут быть предъявлены к аэропорту и перевозчику», – считает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Однако в данном случае у воздушной гавани есть туз в рукаве, который может повлиять на решение суда не в пользу пассажира:

«Аэропорт теоретически может доказать, что информация доносилась до пассажиров еще и посредством табло», – говорит эксперт.

Согласен с позицией коллеги и юрист Игорь Косицын, который приводит еще один аргумент в пользу ответчиков по возможному иску:

«На внутренних рейсах нет обязанности оповещать пассажиров на английском языке. Так что перспективы взыскания туманны и будут сводиться к доказыванию каким-то образом, что и на табло информации не было».

Ранее TourDom.ru писал, что в Госдуме считают шумом сообщения на авиарейсах на английском языке.