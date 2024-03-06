Россия и Филиппины возобновили прямое авиасообщение

Россия и Филиппины с 6 марта после длительного перерыва возобновили прямое авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

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Рейсы по маршруту Иркутск – Манила – Иркутск на авиалайнерах «Суперджет-100» один раз в неделю выполняет авиакомпания «ИрАэро».

Самолеты будут совершать техническую посадку в Шицзячжуане (Китай) для дозаправки, но пассажиров выпускать не будут. Всего в полете они проведут 8 часов 20 минут.

Сейчас из Иркутска можно путешествовать по 20 зарубежным маршрутам: в частности, россияне могут побывать в Бангкоке, Оше, Пхукете, Бишкеке, Ташкенте.

Местный аэропорт с начала 2024 года уже обслужил около 137,3 тыс. человек, улетевших за рубеж.