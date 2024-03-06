Туристы в Таиланде стали экономить на еде

77,3% иностранных туристов в Таиланде предпочитают ресторанам уличную еду. Такие данные приводит издание Bangkok Post со ссылкой на замглавы Туристического управления Таиланда (ТАТ) по цифровым исследованиям и разработкам Тирасила Тапена. В опросе, проведенном этой организацией, приняли участие 30 054 респондента из числа отдыхавших в королевстве в 2023 году.

Единственный вид стационарного общепита, интерес к которому у иностранных гостей вырос с 11,9% в 2019-м до 33,2% в прошлом году, – кофейни. Это наиболее демократичные заведения, что также подтверждает стремление туристов к экономии. В 2023-м отдыхающие тратили за время поездки на питание в среднем 4094 тайских бата (примерно 10,7 тыс. руб. по действующему курсу) – на 43% меньше, чем в 2019 году. Стритфуд – уличные кафе, а также «макашницы» (тележки с едой) очень развиты в Таиланде и относительно дешевы.

Вместе с тем расходы на проживание в гостиницах выросли в среднем до 23 528 батов – 61 тыс. руб., что на 5067 батов (13 тыс. руб.) больше, чем до пандемии. Причем цены на отели не поднялись, просто туристы стали выбирать более дорогие варианты, пояснил чиновник ТАТ. На этом фоне стремление сэкономить на еде выглядит несколько странно. Актуальна ли тенденция для наших соотечественников на тайских курортах, не уточняется.

Что касается общих трат иностранцев на отдыхе, то наибольшую расточительность позволяли себе туристы из ближневосточных стран – в среднем 88 512 батов (230 тыс. руб.) за поездку. За ними следуют гости из региона Океании – Австралии и Новой Зеландии – 64 860 батов (168 тыс. руб.), США – 60 474 бата (157 тыс. руб.), Европы – 59 345 батов (154 тыс. руб.). Россияне не упоминаются.