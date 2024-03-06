Названы самые строгие правила отдыха семейных пар в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия является строгой мусульманской и достаточно консервативной страной, при посещении которой необходимо соблюдать ряд правил, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, помимо определенного дресс-кода, парам запрещены поцелуи и объятия на публике, иначе нарушителям могут выписать крупный штраф.

© News.ru

Для туристов есть определенный дресс-код. Женщинам не нужно закрывать лицо и покрывать голову, но при этом нужно обойтись без короткой, обтягивающей, прозрачной одежды. Все должно быть прилично, прикрыты руки и ноги, чуть более широкий крой. Для мужчин тоже свои правила – никаких коротких шорт, голых торсов. Запрещены любые любовные проявления, поцелуи, объятия на публике, нельзя держаться за руки. Чтобы не нарваться на штраф, лучше всего избегать это на публике, — сказала Ансталь.

Также российским туристам напомнили, что в Саудовской Аравии нельзя без спроса фотографировать местных жителей и снимать ДТП. Кроме того, запрещено громко слушать музыку и танцевать во время молитвы. Ансталь добавила, что в стране в любом виде запрещен алкоголь и его провоз. Спиртные напитки можно найти на черном рынке, однако цена будет очень дорогой и не понятно, какие после этого будут последствия для здоровья.

Ранее РБК со ссылкой на директора управления по туризму Саудовской Аравии Фахда Хамидаддина сообщил, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии значительно вырос, турпоток в это государство по сравнению с 2022 годам увеличился в два раза. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.