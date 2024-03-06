Российских туристов выселяют из отеля на Бали из-за его банкротства

Туристов неожиданно попросили выехать из отеля Tijili Benoa 4* на Бали: гостиница обанкротилась. Об этом редакции TourDom.ru сообщили сами отдыхающие.

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Гостиницу они забронировали через «Букинг» на даты с 2 по 9 марта.

«В выходные жизнь кипела, как в обычном большом отеле. У кого-то свадьба была, на пляже праздновали день рождения. Никто нас ни о чем не предупредил», – говорит россиянка.

В понедельник на улице и на всех этажах гостиницы появились объявления. Судя по их содержанию, она обанкротилась.

Туристы поначалу не обратили на вывески никакого внимания. Они поняли, что что-то не так, только вечером 4 марта, когда весь персонал ушел.

«В отеле остались только охранники, уже, видимо, не от гостиницы. На все вопросы они отвечали: "Ничего не знаем, какие-то проблемы"».

Ресторан закрылся, и туристов перестали кормить.

«Наши завтраки пропали. Из хорошего: к нам приходил бывший стафф. Дали полотенца и бумагу».

Туристы звонили в другой отель той же сети в Семиньяке, но там не взяли трубку. Обратились в «Букинг»:

«Нам выразили сочувствие, пока разбираются в ситуации».

В подобных случаях сервис обычно предлагает клиентам альтернативный вариант размещения или компенсацию. Но пока этого не произошло. В среду постояльцам Tijili Benoa сообщили, что скоро отключат электричество, и попросили выехать.

Россиянам пришлось искать и бронировать себе другой отель на оставшиеся дни отпуска:

«Переехали в соседнюю гостиницу за свой счет, надеемся, что "Букинг" компенсирует наши расходы».

UPD. Когда новость уже была опубликована, туристка получила информацию от Booking.com. Агрегатор пообещал клиентам полный возврат средств за весь период проживания в отеле Tijili Benoa.