Туристы в Париже не увидят открытия Олимпиады-2024

Власти Франции отказались от своего обещания дать свободный доступ туристам на церемонию открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже, когда парад спортсменов пройдет на лодках по Сене. Такое объявление сделал вчера министр МВД Жеральд Дарманен. По его словам, изменение планов связано с проблемами безопасности, сообщило Associated Press.

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Первоначально организаторы полагали, что 26 июля основные мероприятия на берегах реки смогут посмотреть до 600 тыс. человек. Известно, что ради этого шоу многие туристы заранее забронировали номера в отелях и билеты на транспорт. В итоге же количество зрителей сокращено вдвое.

Как было уточнено, церемонию увидят 104 тыс. счастливчиков, купивших билеты для прохода на набережные и мосты по маршруту олимпийцев. При этом цена за лучший обзор достигала 2,7 тыс. евро (270 тыс. руб.). Бесплатные приглашения на так называемые высокие трибуны получат 222 тыс. человек по квотам для городов и спортивных федераций страны. Жители французской столицы смогут увидеть красочное действо только из окон квартир, выходящих на реку, и нескольких фан-зон.

«В связи с террористической угрозой последних недель мы обязаны сделать открытие Игр свободным, но сдержанным», – отметил министр. В частности, всех приглашенных проверят службы безопасности и они получат QR-коды, чтобы преодолеть полицейские кордоны. Спецслужбы также проконтролируют благонадежность порядка 1 млн человек, которые должны участвовать, работать или иметь доступ к Олимпиаде.

Туристам, планирующим прилет-вылет в/из Парижа в этот день, следует учесть, что воздушное пространство будет закрыто в радиусе 150 км на время церемонии. А значит, неизбежны многочасовые задержки запланированных авиарейсов.