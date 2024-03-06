Россиянин - об Индии: «хочется уехать в первый же день»

Российский путешественник побывал в Индии и рассказал, что страна поразила его нищетой и обилием грязи. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что Индия — страна с богатым культурным наследием и самобытным укладом жизни.

«Только насладиться всем этим будет не так-то просто из-за тотальной, всепоглощающей нищеты, разрухи, грязи и антисанитарии, не заметить которых абсолютно невозможно», — такими словами россиянин описал свои впечатления.

По словам блогера, ему захотелось уехать из Индии в первый же день. Он сообщил, что мусора в городах настолько много, что со временем перестаешь его замечать. При этом простые индийцы живут в «запредельной нищете», не видеть которую гораздо сложнее, чем пакеты и экскременты на улицах.

Другие блогеры из России побывали в трущобах Бангладеш и рассказали, что там улицы тоже «утопают в грязи и мусоре». При этом больше всего путешественников удивило, что люди там дружелюбно относятся к туристам.