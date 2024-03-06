Пригодится ли в самолете солнцезащитный крем

Чрезмерное воздействие ультрафиолета может привести к развитию меланомы и плоскоклеточного рака кожи, а также вызвать преждевременное старение (фотостарение). Именно поэтому крайне важно сознательно защищать свою кожу от ультрафиолетовых лучей. Но знаете ли вы, что подвергаетесь риску, даже находясь в самолёте? «Секрет» разобрался в вопросе вместе с дерматологом сервиса доказательной медицины DocMa Викторией Сайфуллиной.

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Какие риски для кожи возникают в самолёте

Путешествуя самолётом, вы подвергаетесь значительному воздействию опасных ультрафиолетовых лучей и риску развития меланомы и рака кожи.

UVB-излучение, которое чаще всего вызывает солнечные ожоги, блокируется иллюминаторами самолёта, в отличие от UVA-излучения. UVA-лучи могут проникать через стекло, а также проникают в кожу гораздо глубже, чем UVB-лучи, вызывая повреждение коллагена и ДНК клеток. В самолёте вы ближе к солнцу и озоновому слою на несколько километров, поэтому излучение на этом уровне гораздо опаснее. Риск значительно выше при полётах над снегом и среди густых облаков, которые отражают до 85% ультрафиолетового излучения. В одном из исследований пилотов выявили, что 56 минут полёта при попадании солнечных лучей на кожу приравнивается к 20 минутам пребывания в солярии. В метаанализе из 19 исследований с более чем 260 000 пилотов и бортпроводников выявлено, что у этой группы заболеваемость меланомой примерно в два раза выше по сравнению с населением в целом.

Как защитить кожу во время полёта

С помощью солнцезащитных средств. Они содержат в составе физические и химические фильтры, которые способны поглощать ультрафиолет.

Чтобы защитить вашу кожу, важно выбрать солнцезащитный крем широкого спектра действия (не менее SPF 30, лучше 50), который защищает как от UVA, так и от UVB лучей.

Кстати, по возможности стоит использовать солнцезащитное средство с дополнительной защитой и от видимого света (HEV) при использовании экранных устройств. Видимый свет доказано влияет на старение кожи и ухудшает течение заболеваний, сопровождающихся гиперпигментацией.

Как правильно наносить солнцезащитный крем

Здесь важно соблюдать несколько правил.

Наносите средство на лицо и другие открытые участки (уши, шею, декольте, кисти, предплечья) за 20 минут до вылета и обновляйте повторно каждые два часа, особенно на дальнемагистральных рейсах. Средства должно быть достаточно — обычно на два пальца, средний и указательный, наносят две полоски средства и распределяют по лицу, шее и ушным раковинам (это примерно 9% площади тела).

И помните, что всем пассажирам, особенно тем, кто занимает место у окна или часто совершает ближнемагистральные или дальнемагистральные перелёты, следует серьёзно относиться к воздействию солнца на больших высотах.