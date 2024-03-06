Молния ударила в самолет, летевший из аэропорта Ванкувера

По данным сетевого издания CityNews, очевидцу удалось запечатлеть момент, когда разряд молнии ударил в самолет, который совершал взлет из аэропорта Ванкувера. ЧП зафиксировано в районе 19:30 по местному времени.

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Известно, что авиалайнер компании Air Canada летел в аэропорт Хитроу (Лондон). В момент попадания молнии на борту воздушного судна было 550 пассажиров.

На кадрах видно, как голубая электрическая дуга задела самолет во время набора высоты. Однако авиаинцидент не повлиял на стабильность работы механизмов самолета.

Трагедии не произошло из-за надежной работы системы подавления молний, уточнил один из опрошенных изданием канадских пилотов.

Ранее пассажирка Jet2 напилась и поругалась с бортпроводниками самолета.