Россиянка рассказала, как решилась переехать из России в Индию

До того, как попасть в Индию, Александра Зайцева успела поработать журналистом, написать книгу о мужчинах и даже побывать на госслужбе. И тут ей позвонили... Первый раз она оказалась в Индии почти случайно, но поняла: ее место здесь. Теперь она встречает русских путешественников и становится их проводником по миру индийской культуры. Почему она уехала из России, что делает в новой стране, как индийцы реагируют на иностранцев и правда ли, что жизнь в Индии намного дешевле, чем у нас, — об этом и многом другом Александра рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про Москву, в которой все получалось

По образованию я журналист, окончила МГУ. Вообще, факультет журналистики — это настоящий световой меч в руках джедая. Если голова ясная, то с этим образованием можно реализоваться в очень многих сферах, быть вхожим в разные круги, оставаться открытым ко всему новому.

После окончания университета я поступила в аспирантуру и пошла пресс-секретарем на госслужбу. Было стремление открыть что-то новое, озвучить какие-то важные смыслы, даже пришла идея написать книгу. Меня всегда интересовала психология и работа с сознанием.

Я начала сотрудничать с издательством АСТ. Проводила интервью с известными людьми, собирала их биографии. Набравшись опыта издала собственную книгу — инструкцию к счастливой жизни под названием «ИМХОМ: по моему скромному мнению», где расспросила известных мужчин о Боге и их отношениях с ним.

© Фото: @alexandrazayts

Потом я успела поработать на телевидении, в ресторанном и клубном бизнесе, была даже видеографом у фэшн-дизайнеров. Все получалось, так как я ко всему подходила творчески, с душой.

Все это было в Москве. А потом я уехала в Индию...

Про первый визит в Индию и мистику

В 2008 году ко мне во сне пришел индийский святой. Он сказал повторять его имя, чтобы взлететь в небо. Когда я проснулась, мне позвонил приятель со словами: «Ну что, ты летишь с нами в ашрам Сатья Саи Бабы?»

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Как позже выяснилось, он звонил другой Саше, но итоге я полетела, а она нет. Тогда в Индии со мной случились первые мистерии и чудеса: материализация священного пепла из воздуха, манипуляции со временем, разрешение разных сложных ситуаций. Это было иррационально и очень вдохновляюще! Мне захотелось остаться.

Про паломничества и духовные квесты

Можно сказать, сейчас я живу на две страны. Периодически я возвращаюсь в Москву, так как в России живут мои родители.

В ведической астрологии есть особенный период, он называется «саде сати». Это когда человеку выпадают самые сложные испытания на прочность. Длится он около семи с половиной лет, а пройти его нужно со смирением. Благополучно и достойно пройдя все уроки, ты откроешь полосу больших возможностей. Я сейчас как раз выхожу из этого периода с командой из индийских мистиков и мастеров, с которыми успела подружиться.

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Ко мне часто обращаются друзья, просят выступить проводником по Индии. В один момент я решила перевести это все в полноценный проект под названием «Pilgrimage. Gate to feel India». Сейчас он успешно функционирует и развивается. В ноябре прошлого года мне выпало задание расписать план путешествия по южной Индии на месяц с посещением древних святынь и астрологов, читающих судьбы людей по древним свиткам. Это была русская девушка и ее «первая Индия». Мы даже долетели в Варанаси (священный город для индийцев, который, по легенде, стоит на границе мира людей и мира богов — прим. «Мосленты»). Если верить астрологам, именно там было ее последнее воплощение.

Ближе к лету паломничество переместится в сторону севера, в Гималаи и на гору Кайлас.

© Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Про то, с какими минусами можно столкнуться на месте

Если говорить о практической стороне жизни в Индии, тут есть некоторые особенности. Во-первых, в Индии не действуют российские карты. Приходится производить целую цепочку действий, чтобы получить рупии на руки в купюрах или перевести онлайн. К этому можно приспособиться, как и к острой пищи или постоянным просьбам о селфи от местных жителей.

Во-вторых, погода. Она изменчива. Иногда бывает очень жарко, а иногда чересчур холодно.

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В-третьих, инфекции. Индия — страна с тропическим климатом, что подразумевает базовые меры предосторожности: надо чаще мыть руки и фрукты, не есть в сомнительных местах. Когда влажно и жарко, инфекционные заболевания распространяются быстрее. В Индии, что интересно, есть ежегодное исследование чистоты, гигиены и санитарии Swachh Survekshan с мониторингом деревень, городов и поселков по всей стране.

Про опасности для здоровья

За все время путешествий по Индии у меня была инфекция только один раз. Я сторонница научных исследований, которые подтверждают, что на определенной частоте микробы и инфекции не выживают, то есть, чтобы быть здоровым надо повышать вибрации.

Специи тоже помогают и не только пищеварению, но и в дезинфекции. Я обожаю индийский черный чай со специями, он называется масала-чай. Это мой ежедневный ритуал, чтобы быть бодрой и здоровой.

Про аренду жилья

С жилищным вопросом тут все очень индивидуально. Моя знакомая работает в Мумбае фотографом и снимает апартаменты в модном квартале за тысячу долларов в месяц. Там можно снять домик прямо у океана за 500 долларов или комнату в джунглях за 100.

© Фото: @alexandrazayts

Очень популярны студии с базовым набором комнат: душем, кухней, балконом. Есть шикарные виллы в португальском стиле, за эту красоту я очень люблю северный Гоа и столицу «французской Индии» — Пондичерри. Но главное место силы —Путтапарти, тут мирно проживают люди разных национальностей и религий. Все, что тут происходит может показаться утопией, но это место действительно есть на нашей планете.

Про отказ от животных продуктов

Важная часть индийской культуры — вегетарианство. Мои друзья индусы считают, что нельзя есть своих друзей, то есть животных, даже если это рыбы. Вегетарианство базируется на целой философии аскез: когда мы контролируем свои желания, хотя бы на уровне еды, то мы контролируем наши мысли, а следовательно и качество жизни.

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Мне нравится местная кухня. С удовольствием ем тхали (варёный рис, дал, лепешка, всевозможные закуски), масала доса (хрустящие блинчики с начинкой из картофеля) и пряный масала-чай со специями.

Про деньги

Цены в Индии практически не отличаются от российских. Но путешествовать однозначно дешевле и проще. Страна словно создана для странников: по всем маршрутам ходят поезда и автобусы, в любой глуши можно найти, где поесть и остановиться на ночь, почти везде действует системы онлайн оплаты pay-pal, google-pal.

Медицина здесь на высоком уровне и значительно дешевле, чем в большинстве других стран. Можно сдать кровь по всем маркерам за 3 500 рупий, а базовая консультация врача будет стоить 200 рупий.

Про местных жителей

Местные жители, особенно южные, зачастую наивные как дети. Они очень общительные и гостеприимные. Меня эта чистота и непосредственность очень привлекает. Северные больше смотрят на запад, как мне кажется, из-за этого теряют свою идентичность, даже реже носят сари.

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Я редко встречаю тут вспышки русофобии, поддержки и любви гораздо больше. Но всем приезжим важно понимать и уважать местные традиции. Например, нельзя идти в храм полураздетой или вести себя как-то вызывающе. Индия всегда отражает то, что у тебя внутри. Я думаю те, кто не любит Индию, просто не выдерживают ее уроки.

Приключение начинается, когда разбираешься в правилах игры. Не просто же так многие самозабвенно влюблены в Индию. Это игровое поле для взрослых, священная страна, тут можно по полной прокачать характер.

© Фото: Channi Anand / AP

Про отношение к иностранцам

Раньше местные часто удивлялись белокожим. Но сейчас в Индию приезжает много туристов со всего мира, так что отношение стало спокойнее. Только если это не далекий поселок в джунглях и в горах. Есть города, в которых невозможно спокойно ходить в торговый центр: местные постоянно подходят с просьбой о селфи, иногда просто садятся рядом за стол и начинают видеозвонок друзьям.

Кстати, индусы очень любят спрашивать как тебя зовут, откуда ты, как зарабатываешь на жизнь. Затем говорят: «Ок!», — и идут дальше по своим делам. Это может раздражать, но на самом деле это очень смешно.

Про необычные ритуалы

Жизнь в Индии — это один большой ритуал. Через индийскую мифологию и священные писания учат, как идти по жизни согласно дхарме, то есть праведно и с пользой для окружающих.

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Многих шокирует омовение в священной реке Ганге. От Ришикеша, где воды цвета аквамарин, до Варанаси с кремацией на гхатах (ступенчатые сооружения для омовения, но в Варанаси даже на них сооружают погребальные костры — прим. «Мосленты»). Каждое утро и вечер там происходят огненные церемонии арати с пение мантр и с подношением реке цветов, где взаимодействуют все стихии: вода, огонь, земля и воздух. Считается, что этот ритуал рассеивает тьму не только внешнюю, но и внутреннюю. Это духовный опыт безусловного принятия, благодарности и любви к божеству.

Мой любимый праздник Навратри, девять ночей, на протяжении которых индусы почитают воплощения богини Шакти. Он посвящен женскому аспекту божественной энергии. Почитание Шакти дарует богатство, благополучие, знания и другие силы.

Про счастье в мелочах

Пожив в Индии, я поняла, что счастливая жизнь — в простых вещах. В больших городах мы часто забываем об этом. Не надо бояться быть открытым. Будь доброжелательным, живи светлой мечтой и сердцем. Сейчас и здесь. Иначе Индия опрокинет тебя на лопатки.

Тут есть бог времени, богиня знаний, бог кармы и трансформации. Как только приземляешься в Индии, тебя, твои поступки и мысли берут на карандаш.