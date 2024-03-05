Туроператоры выполняют обязательства по оплате за проживание российских туристов в Турции

Кандидат в мэры Антальи Сердар Ускюплю заявил сегодня, что турецкие гостиницы испытывают проблемы с получением платежей из России. Деньги либо сильно задерживаются, либо отправляются обратно из-за санкций. Поэтому если эмбарго против России продолжится, то у сотен тысяч турецких граждан, зарабатывающих на туризме, будут большие проблемы, сказал он изданию Aydınlık.

Заявление политика перепечатал ТАСС, а следом и другие издания в России. Туристы, планирующие отдых в Турции, в свою очередь стали задаваться вопросами.

«Турецкие отели не могут получить деньги от российских партнеров. Это как? То есть туры продаются, а отели не оплачиваются туроператорами? Поясните, пожалуйста», – обратилась к редакции TourDom.ru одна из читательниц.

Если разобраться, то, по сути, Сердар Ускюплю не сказал ничего нового – Турция уже 2 года находится под давлением со стороны западных стран и вынуждена считаться с санкциями. Введены они в том числе и в финансовой сфере, поэтому турецкие банки ограничили работу с российскими. Именно поэтому в 2022 году в Турции, в частности, перестала работать платежная система «Мир». После того как в декабре уже 2023 года в США приняли вторичные санкции, банки Турции, как писал в январе «Коммерсантъ», разорвали корреспондентские отношения с кредитными организациями России. Из-за этого возникли проблемы с денежными переводами.

Однако аналитики утверждают, что, так как Турция заинтересована в торговле с Россией, катастрофы не будет. А платежи можно проводить через «дружественные юрисдикции» других стран.

Источник в Турции сообщил TourDom.ru, что ему неизвестно о каких-либо проблемах с оплатой за проживание туристов из России. В двух туроператорских компаниях подтвердили: все обязательства перед клиентами выполняются.

«Никаких сложностей нет, так как вариантов оплаты множество», – сказал один из наших собеседников.

Поэтому остается предположить, что Сердар Ускюплю имел в виду, что турецкие отели испытывают сложности с получением оплат от частных лиц из России. Для того чтобы самостоятельно забронировать гостиницу, россиянину действительно нужна карта иностранного банка, так как российские не работают за границей. Турецким гражданам, в свою очередь, сложно проводить платежи в Россию, но турбизнес к эти реалиям уже приспособился.