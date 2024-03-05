Туристам из Волгограда обещают летом много Турции

Из аэропорта Волгограда на предстоящий летний сезон заявлено в совокупности по семь еженедельных чартерных вылетов в турецкую Анталью. Это как минимум в полтора раза больше, чем прошлым летом.

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Три рейса авиакомпании Southwind будут доставлять в Турцию туристов туроператора «Пегас», по две частоты поставили Anex в партнерстве с AZUR air и Fun & Sun – на «Уральских авиалиниях». Кроме того, еще два вылета в неделю – в планах у IZI Tour, но в компании пояснили, что «ждут официального подтверждения технической возможности от авиаперевозчика».

Так как аэропорт Краснодара до сих пор закрыт, авиагавань Волгограда на сегодня третья по значимости для туристов юга России. Больше пассажиров в регионе отправляется только из Минеральных Вод и Сочи, поясняет основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Вылетами из Волгограда пользуются не только жители самого города, они удобны и для тех, кто следует на отдых с севера Ростовской области, Элисты, Волгодонска, Луганска. Также из волгоградского аэропорта, в том числе и на турецкие курорты, предпочитает летать часть туристов из Астрахани и Саратова – туры нередко получаются дешевле, чем с отправлением из авиагаваней этих городов.

Не исключено, что интенсивность рейсов в Анталью из Волгограда авиаперевозчики увеличивают из-за ограниченных возможностей аэропорта Минеральных Вод. Там идет реконструкция, и получить дополнительные слоты на летний сезон сложно. В результате конкуренция авиаперевозчиков за пассажиров на маршруте в Турцию ожидается в Волгограде острая. Возможно, отчасти и этим объясняется тот факт, что туры на рейсах из Волгограда стоят дешевле, чем на вылетах из Москвы. Особенно это заметно при выборе отдыха в отелях 5*: разница в стоимости недельных турпакетов на двоих на первую декаду июня в Gloria Golf Resort 5*, например, составляет 40 тыс. руб., в Rixos Sungate 5* – 34 тыс. руб., отправляющиеся из Волгограда в Dobedan Beach Resort 5* заплатят на 20 тыс. руб. меньше, чем вылетающие из столицы. Впрочем, на цены туров, вероятно, влияет и меньшая продолжительность перелета до Антальи – он на 1,5 часа короче, чем из Москвы.