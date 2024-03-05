Туристам не удалось засудить авиакомпанию за многочасовую задержку рейса из Хургады

Мировой судья Тиманского судебного участка Ухты отказал туристам в компенсации за сгоревшие авиабилеты и случившиеся из-за этого допрасходы. В начале сентября прошлого года семья возвращалась из египетской Хургады на родину через Москву, но рейс «Аэрофлота» задержался почти на 27 часов. В результате туристы опоздали на самолет в Коми, им пришлось брать новые билеты на следующий день и потратиться на другие вещи.

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«Истцом понесены расходы по оплате проживания в московской гостинице, питания и такси для проезда из аэропорта в отель», – пояснили в пресс-службе судов Республики Коми, добавив, что также в аэропорту Хургады туристы вынуждены были оплатить роуминг, когда выясняли, почему задерживается вылет.

Все эти расходы, а также компенсацию морального вреда, неустойку, штраф за то, что требования потребителя не были удовлетворены добровольно, оплату юридических услуг туристы просили взыскать с туроператора либо с авиаперевозчика.

Однако, как установил суд, задержка в Хургаде случилась из-за неисправности воздушного судна, которая угрожала безопасности полета. То есть причина более чем веская, о чем свидетельствует один из пунктов

«Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных Приказом Минтранса РФ. Там, в частности, сказано, что «перевозчик вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете… если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности».

Кроме того, авиакомпания обеспечивает и несет ответственность за стыковку по одному авиабилету, а не по двум, которые были в наличии у туристов (перелет из Ухты в столицу и обратно не входил в состав турпродукта). Поэтому мировой судья отказал туристам в иске в полном объеме.

Было бы странно, если бы иск судья удовлетворил: у туристов был шанс что-то отсудить лишь в том случае, если бы перелет из Ухты до Москвы и по обратному маршруту входил в состав туристского продукта. Еще более странным выглядит то, почему юристы сразу не объяснили своим клиентам, что перспективы победы в деле невелики. Впрочем, возможно и не собирались объяснять, руководствуясь принципом «главное не результат, а процесс».