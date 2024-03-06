В туриндустрии опровергли массовый вывоз россиянами манго из Таиланда

Таиланду бессмысленно вводить запрет на вывоз манго из страны, так как с продажи этих фруктов платятся налоги, заявил НСН Александр Осауленко.

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Вывозить из Таиланда манго в больших количествах невыгодно, так как дешевле купить этот фрукт в России, заявил НСН директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Таиланд может ввести ограничения на вывоз манго из страны, так как туристы вывозят эти сладкие фрукты коробками.

«О такой тенденции я не слышал. Новость немного абсурдна, потому что коробками вывозить манго из Таиланда с учетом стоимости килограмма провоза багажа невыгодно. Дешевле в России купить. Кроме того, страны, которые производят некий продукт, в данным случае сельхоз продукт, всегда готовы к тому, что этот продукт кто-то будет покупать на внутреннем рынке и вывозить за пределы страны. Ни одна страна не создает никаких препятствий на вывоз произведенного ими продукта, это наоборот поощряется. Я не вижу смысла такого запрета для Таиланда, для местных производителей манго, с продаж которого платятся налоги в казну страны. Есть ощущение, что эта шутка какая-то», - отметил собеседник НСН.

По его словам, тайцы всегда были очень обеспокоены тем, чтобы туристы уезжали из Таиланда довольные.

«Тайцы всегда помогали сделать так, чтобы российский турист уезжал из страны довольный: там и ананасы, и манго предлагали. Когда не было зон duty free, все равно создавались условия для того, чтобы торговцы могли до последнего продавать туристам свой продукт», - заключил эксперт.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что отельеры Таиланда предложили россиянам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает «Радиоточка НСН».