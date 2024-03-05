Туристы удивлены желанию жителей Таиланда съесть все манго самостоятельно

Жители таиландского острова Пхукет призывают ввести ограничения на вывоз манго из страны. Как утверждает Mash, в соцсетях местные жители обвиняют туристов из Европы, в том числе и гостей из РФ, в непомерных объемах вывоза фруктов. В подтверждение тайцы выкладывают фотографии, сделанные в аэропорту, где видно, что иностранцы берут с собой на родину десятки плодов. Несут в чем придется – не только в корзинках, но и, например, в переносках для животных.

© pxhere

Жители Пхукета призывают остановить данный процесс. Местные боятся, что из-за неуемных аппетитов иностранцев может увеличиться цена на фрукты и для них самих.

Российские туристы, активно обсуждающие эту новость, удивлены: «То есть, по их мнению, не отдавайся ты никому, пусть лучше просто сгниет? Не съедят они сами столько манго», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «В этих запретах можно далеко зайти. Если в целом туристов не пускать, то будет и манго дешевое, и жилье. Но кушать ничего, кроме манго, тайцы тогда не смогут. Почему не ценят туристов и те деньги, что они привозят?!»

Часть туристов считает, что проблем возможный запрет не создаст – везти в огромных количествах бессмысленно: «Не стоит это все затрат и усилий. Все равно большая часть испортится. По паре штучек – и хватит».