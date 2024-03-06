Грузии удалось заработать в прошлом году на туристической сфере $4 млрд

Премьер Республики Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что государству удалось поднять свой уровень развития туризма, вернувшись на доковидный уровень.

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В общей сложности за 2023 год на туристическом бизнесе страна смогла приумножить капитал на четыре миллиарда долларов.

Это помогло увеличить показатели спроса на туризм на 26% в сравнении с данными, которые были до объявления пандемии коронавируса.

«Туризм и авиация являются важнейшими направлениями экономики Грузии, которые вносят особый вклад в развитие нашей экономики. Наряду с экономическим туризму придается и наибольший политический вес. Туризм способствует углублению отношений между народами, что является важным фактором обеспечения безопасности нашей страны», - приводят журналисты слова Кобахидзе.

Развитие данного бизнес-направления благоприятно сказалось и на увеличении рабочих мест. Сотрудники гостиниц, отелей и ресторанов смогли приумножить свой прибыльный капитал, что поспособствовало расширению кадров, а специалисты дождались повышения заработной платы в несколько раз.