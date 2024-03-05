Аэропорт Сухума должен начать работу в начале 2024 года

Абхазия планирует ввести в эксплуатацию аэропорт Сухума в начале 2024 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, отвечая на вопрос ТАСС.

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«Президент Абхазии неоднократно заявлял, что уже в начале следующего года будет акт ввода в эксплуатацию. Никаких принципиальных изменений в этом вопросе нет, – сказал глава МИД на полях Всемирного фестиваля молодежи. – Идет активная работа. Глава государства держит этот вопрос на личном контроле». «Это имеет огромное историческое значение для нашей страны. С запуском аэропорта мы связываем развитие экономики в целом, международного имиджа Абхазии, развитие смежных экономических отраслей, – отметил министр. – Огромная благодарность российской стороне за всеобъемлющую поддержку в этом вопросе».

Вопрос восстановления не работавшего с 1993 года международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжании в Сочи в ноябре 2020 года. Уже в октябре 2023 года российская компания «Инфраструктурное развитие» и Министерство экономики Абхазии подписали соглашение о реконструкции аэропорта.