Россиянину отказали в посадке на рейс в Аргентину из-за отсутствия багажа

Россиянину отказали в посадке на рейс Turkish Airlines, который отправлялся в Аргентину через Сан-Паулу (Бразилия). В телеграм-канале «Самокатус» сообщили, что причиной отказа стало отсутствие багажа у пассажира, и сослались на действующие правила авиакомпании.

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На сайте Turkish Airlines действительно опубликованы дополнительные правила допуска пассажиров в страны Центральной и Южной Америки: Мексику, Кубу, Колумбию, Венесуэлу и Бразилию. В частности, для рейсов, прибывающих в аэропорт Сан-Паулу, указано, что общие требования к пассажирам таковы: билет туда-обратно и бронирование гостиницы (уже оплаченное и покрывающее период путешествия).

Кроме того, в правилах указано, что отказ на въезд в страну можно получить в случае, если пассажир приехал на долгий срок, но без багажа, впервые выехал за границу, у него нет достаточно наличных (или денег на карте) на период проживания или не имеет документов, соответствующих заявленной цели поездки.

Судя по всему, в данном случае Turkish Airlines приняла меры из-за того, что через страны Центральной и Южной Америки идет большой поток нелегальных мигрантов в США, а сами правила появились не позднее февраля. Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию, но на момент публикации ответа пока не получила.

К слову, случаи отказа в посадке пассажирам без багажа – большая редкость. Например, в компании «Билетикс» редакции сообщили, что впервые слышат о такой ситуации и у них подобных случаев не было. В пресс-службе «Туту.ру» также отметили, что таких случаев у них не было, и добавили, что полного возврата средств при этом не предусмотрено, поскольку с точки зрения авиакомпании это зона ответственности пассажира: «Можно что-то вернуть, только если тариф билета позволяет».

Ранее у российских туристов возникали похожие проблемы, и они сопровождались обоснованием причины отказа в перелете. Авиакомпания отказывает пассажиру в посадке на рейс, если не уверена, что он соответствует всем правилам въезда в страну, поскольку в случае депортации перевозчику придется возвращать клиента в пункт отправления за свой счет.

В феврале 2023 года российских туристов не пустили на рейс Lufthansa в Коста-Рику как раз из-за того, что посчитали их потенциальными нелегальными иммигрантами в Штаты – у них не было обратных билетов. Правда, по словам туристов, им не указали конкретных причин отказа, а со стороны авиакомпании не было вопросов об обратных билетах.