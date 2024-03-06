Турист собрался покорить Килиманджаро в честь 60-летия и не выжил

Австралийский турист собрался покорить древний вулкан Килиманджаро в Африке, оказался в 100 метрах от вершины горы, однако в результате не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что Джон Кларк отправился в Танзанию в конце февраля. Он решил отпраздновать свое 60-летие путешествием, которое давно планировал. Однако спустя семь дней после начала восхождения семья потеряла с ним связь.

Остальные члены группы, отправившейся с ним в поход, рассказали родным Кларка о случившемся. Он почувствовал себя плохо из-за горной болезни, но попросил товарищей донести его до вершины. Когда они были почти у цели, решили все же развернуться, чтобы оказать больному необходимую медицинскую помощь. Однако спасти австралийца не удалось.

Ранее белорусский турист отправился в поход на тайском острове Пхукет, заблудился в диких джунглях и смог выжить. Он нашел способ связаться со спасателями.