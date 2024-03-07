Российским туристам посоветовали опасаться демпинговых цен от отелей

Иностранный агрегатор выплатит российским туристам стоимость проживания в отеле на Бали, который внезапно обанкротился. Представители туроператоров, в свою очередь, называют этот инцидент нехарактерным для курортного острова.

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«Явление достаточно редкое. Обычно отель заранее предупреждает о закрытии, – пояснили “ТурДому” в ITM Group. – Если бы все произошло внезапно и туристы оказались в неработающем отеле, то обязанность туроператора – найти замену».

По закону поставщик услуги несет ответственность за размещение клиента. В случае объявления банкротства объектом размещения компания обязана расселить туристов в равнозначный отель за свои средства. И не будет иметь значения, вернет отель туроператору деньги или нет, так как закон обязателен к исполнению.

«В нашей практике мы с подобными случаями не сталкивались, потому что мы не продаем отели на грани банкротства, так что переселять туристов не приходилось», – уточнили в ITM.

В компании «Русский Экспресс» также добавили, что это банкротство стало полной неожиданностью: «Для Бали это крайне редкий случай, в нашей практике такого не было».

Там дали советы туристам: чтобы не попасть в подобную ситуацию в будущем, стоит обращать внимание на цены при бронировании размещения. Если отель демпингует (например, выкладывает на Booking.com и других агрегаторах явно более выгодные предложения, чем у туроператоров), это уже повод задуматься над его репутацией.

В компании также подчеркнули, что при бронировании у туроператора партнеры обязательно выполнили бы свои договорные обязательства и расселили бы туристов не за их счет, а за свой.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов неожиданно попросили выехать из Tijili Benoa 4* на Бали – гостиница обанкротилась. Проживание у части россиян было забронировано через Booking.com. Агрегатор пообещал клиентам полный возврат средств за весь период проживания в отеле Tijili Benoa.