Блогер описал зимние дороги в Швеции фразой «нет такой грязищи, как в России»

Тревел-блогер побывал в Швеции и удивился красоте местных зимних дорог, на которых «нет такой грязищи, как в России». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Так вот и на трассах вне города, и в самих городах дороги зимой выглядят…красиво. Красиво, чисто, со снегом белого цвета. И с чистыми машинами на них. Без привычной для России черно-серой каши, грязищи и обледеневших бугров снега и льда всех возможных оттенков грязного», — такими фразами описал шведские дороги россиянин.

Путешественник объяснил это тем, что в Швеции зимой не посыпают дороги и улицы реагентами. Он пояснил, что соль не превращает снег в грязь, она также не накапливается на тротуарах, обочинах, домах и машинах.

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По словам автора публикации, шведы борются с гололедом в городах «поразительно простым и одновременно сложным способом» — улицы посыпают гранитной крошкой.

«И едва снег растает, городские службы тут же собирают крошку специальными мишинами-пылесосами. И так каждый раз после таяния снега, а затем снова посыпают. По 10 раз за зиму», — рассказал россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Монголии, проехал по стране на машине и назвал местные дороги «полной жестью». Путешественник пожаловался, что они узкие, с трещинами и ямами, с обкрошившимися краями, часто без обочин, с поплывшим местами асфальтом и буграми.