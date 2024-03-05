Жители Таиланда потребовали ограничить вывоз манго туристами

Жители Таиланда потребовали ввести в стране ограничение на вывоз фруктов для туристов. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

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В Сети стали распространяться фотографии, сделанные жителями Пхукета в аэропортах. На кадрах видно, как европейские и российские туристы десятками складывают манго и другие экзотические плоды в ручную кладь, в том числе в переноски для животных.

Тайцы возмутились тем, что из-за действий иностранцев в стране могут вырасти цены на фрукты, и потребовали ввести соответствующие ограничения на вывоз, передает Mash.

По сообщениям СМИ, крупнейший в России производитель томатной пасты — завод «Астраханский» — столкнулся с дефицитом семян помидоров. Это может привести к закономерному снижению урожая томатов.

Производители товаров предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на некоторые виды товаров. Ожидается, что их стоимость вырастет на 5–20 процентов в начале 2024 года. Какие продукты прибавят в цене и в связи с чем ожидается подорожание, узнавала «Вечерняя Москва».