В РСТ заявили, что глубина продаж туров в Китай превысила допандемийный уровень

Глубина продаж туров в Китай к началу высокого весеннего сезона превысила допандемийные показатели, туры бронируют до октября. Спрос на экскурсионные программы в страну также вырос, сообщил Российский союз туриндустрий (РСТ).

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"Спрос на экскурсионные программы в Китай подрос к началу высокого весеннего сезона, выросла и глубина продаж - туры бронируют вплоть до октября, сообщают туроператоры. При этом туристы готовы посещать страну в летние месяцы, несмотря на то что в этот период в Китае жаркая и влажная погода", - говорится в сообщении.

По словам владельца компании Go China Сергея Седова, до пандемии не бывало такого, чтобы в январе уже покупали туры на октябрь. Он отметил, что на март - апрель всегда высокий спрос на Китай, это отличное время для путешествий по стране. Популярен пляжный отдых на Хайнане, как правило, в комбинациях с насыщенной экскурсионной программой на материке. Наиболее востребованные маршруты в разных сочетаниях включают Пекин, Шанхай, Гонконг и Хайнань, рассказал Седов.

"Спрос очень большой, майские праздники почти закрыты - набрали сотни человек в сборные группы. Добираем отдельные места, в том числе на мартовские каникулы. На высокие даты - Новый год, праздники и каникулы, под какие-то события держим блоки мест на рейсах "Аэрофлота". Все прекрасно продается", - добавил владелец Go China.

В компании China Travel рассказали, что весной наступает высокий сезон не только для экскурсионного, но и для делового, образовательного, медицинского туризма. Руководитель отдела маркетинга компании Евгений Глотов отметил, что туры бронируют до октября включительно. "Уже вовсю бронируются майские праздники, хотя места еще есть. А в целом по экскурсионным турам до конца года загрузка серьезная, учитывая открытые продажи на Новый год и январские каникулы: 45% от общего объема заявленных групп уже закрыли. Будем еще добавлять группы, в первую очередь на март и апрель, по этим месяцам загрузка стопроцентная. Спрос очень хороший", - рассказал эксперт.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2023 году Китай с целью туризма посетили более 300 тыс. российских граждан. В 2022 году турпоток составил около 500 человек, а в допандемийном 2019 году - почти 930 тыс.