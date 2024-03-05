Туристы из каких стран больше всех раздражают россиян на отдыхе

В ходе опроса выяснилось, что наибольшее недовольство у россиян вызывают британцы, которых обвиняют в чрезмерном употреблении алкоголя и создании проблем на пляжах. На втором месте оказались немцы, которых многие россияне считают нечистоплотными, бестактными и наглыми. Третью строчку заняли жители Абхазии, вызывающие у некоторых туристов негативную реакцию.

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Однако, как отмечает автор статьи, внешность и поведение людей не всегда являются надежными индикаторами их характера.

«Основная претензия к жителям Абхазии - их пренебрежительное отношение к русским», - отмечает эксперт.

Она также подчеркивает важность терпения и уважения к чужим культурам и обычаям.