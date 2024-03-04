Туристические визы на Шри-Ланку снова станут платными для россиян

С апреля туристическая виза на Шри-Ланку снова станет для россиян платной. Об этом журналистам рассказал министр общественной безопасности островного государства Тиран Аллес.

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В ноябре прошлого года власти ввели особый въездной режим для граждан семи стран, в том числе России. В частности, Шри-Ланка отменила плату за визу как электронную, так и по прилете. Однако такой тестовый формат официально действует только до 31 марта. При этом правительство решило его не пролонгировать.

«Срок действия пилотного проекта истекает в этом месяце. Продлевать его не планируем», – пояснил министр.

То есть уже через месяц для российских туристов будут снова актуальны прежние правила въезда: сбор за визу в размере от 50 до 60 долларов в зависимости от способа оплаты и подачи документов. Детям до 12 лет – бесплатно.

Интересно, что визовые послабления вводились для привлечения на остров иностранных путешественников. И стоит отметить, что эффект от нововведения действительно есть. Например, РФ стала лидером по турпотоку на Шри-Ланку в феврале. За прошлый месяц в страну прибыло более 30 тыс. российских туристов, а это 15% от общего числа гостей.