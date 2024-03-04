Туры на Филиппины из Иркутска: названы цены и сложности

Авиакомпания «ИрАэро» объявила о перезапуске собственного турагентства IrAero.Tours, раньше оно принимало гостей из Китая, а теперь будет отправлять россиян в другие страны. В частности, на Филиппины: перевозчик заявил прямой рейс из Иркутска в Манилу начиная с 6 марта. Правда, перспективы этой программы, которую совместно с туроператорами-партнерами планирует продвигать и турагентство, на рынке комментируют с осторожностью.

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Сейчас на сайте агентства уже опубликованы туры на Филиппины по цене от 162 тыс. руб. на двоих. Но купить их онлайн нельзя – пользователям предлагают оставить свои данные и дождаться ответа менеджера.

Как объяснил заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов, продажи ведутся пока только офлайн в офисе IrAero.Tours в Иркутске. Он рассказал, что агентство заключило договоры с рядом известных туроператоров.

Между тем перспективы новой программы на Филиппины эксперты комментируют неоднозначно. С одной стороны, в компании ITM Group, которая предлагает туры в эту страну на Qatar Airways, отметили, что у прямых рейсов есть все возможности стать интересной альтернативой Таиланду, но именно внутри сибирского региона, так как туристы из Москвы летят с пересадкой через Доху до Себу или до Манилы.

С другой – поток туристов на Филиппины пока меньше, чем на Таиланд и Бали. Чтобы продвигать филиппинское направление, нужно хорошо знать его специфику. «Пользуются спросом в основном отели 4* и 5*, а также комбинированные туры, сочетающие в себе несколько островов и экскурсионную программу с пляжным отдыхом», – пояснила руководитель департамента продаж и разработки продукта Юлия Соколова.

«Я считаю, что туры на рейсах из Иркутска могут быть интересны, в первую очередь, жителям близлежащих регионов», – согласился директор по маркетингу компании «Русский Экспресс» Юрий Савин.

Ну а жители других областей, возможно, решат сделать стоповер в Иркутске для посещения одной из главных туристических достопримечательностей России – Байкала.

Он подчеркнул, что еще одна трудность – дополнительный внутренний перелет до пляжных курортов. Например, в том же Вьетнаме туристам нужен только наземный трансфер. «Многое будет зависеть от цены перелета, – уточнил Юрий Савин. – Массовым направлением Филиппины вряд ли станут, но вот ассортиментным – почему бы и нет».

По его словам. блоки мест оператор брать не планирует, только продавать как туры на регулярных рейсах. В Anex в феврале сообщали, что туры доступны с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Сейчас на сайте можно найти туры, например в Манилу, стоимостью от 200 тыс. руб., но перевозчик не указан.

«Развивать такие направления, как Филиппины, довольно сложно, – сказал TourDom.ru председатель совета директоров холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин. – Необходимо продвижение, есть конкуренция со стыковочными рейсами. Успех – в сотрудничестве с турагентами и операторами, а это тоже не просто с учетом других открытых стран».