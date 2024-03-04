После гибели пса Фрэнка туристам рекомендуют не брать мопсов в самолет

Историю о погибшем мопсе Фрэнке во время перелета Пхукет – Санкт-Петербург в багажном отсеке самолета «Аэрофлота» активно обсуждают туристы вот уже 4-й день. Внимание общественности к одному конкретному случаю заставило авиакомпанию сегодня выпустить релиз об успешных итогах 2023 года в части транспортировки животных. По данным пресс-службы, в минувшем году нацперевозчик доставил до пунктов назначения 135,9 тыс. четверолапых пассажиров. На треть больше, чем годом ранее. Причем лишь каждое четвертое животное летело в багажном отсеке. Большинство все же были мелкими и умещались в нормы, которые позволяют размещать переноску под креслом (до 8 кг). Платной опцией, которая позволяет размещать питомца на соседнем кресле, воспользовалось более 800 хозяев. Для этого вес животного с клеткой должен не превышать 15 кг. Фрэнку, как утверждают владельцы, место купить хотели, но по норме он не прошел.

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По основной версии хозяев, их питомец замерз. Однако авиакомпания сообщила, что проведенная проверка на борту самолета показала, что причиной смерти не могло стать обморожение. Температура в багажном отсеке поддерживалась на уровне 21–22 градусов.

Активно участвуют в обсуждении этой истории ветеринары и опытные собаководы. Они напоминают, что мопс относится к группе риска, которой крайне противопоказаны перелеты: «Эта порода относится к брахицефалам. Из-за строения головы они склонны к затруднениям дыхательных путей. Что в определенных ситуациях может приводить к полной обструкции».

Относится эта проблема и еще к ряду собак. Пекинес, ши-тцу, боксёр, чихуахуа, чау-чау, шарпей, бульдог, гриффон – все они очень рискуют во время перелетов. Что касается мопса, то он слаб и не только по этой части. Часто этих питомцев подводит еще и сердце. Они могут умереть из-за переизбытка эмоций.

В связи с этими обстоятельствами многие перевозчики вводят ограничения на перевозку подобных пород. В результате среди обсуждающих родилась версия, что турист мог взять с собой мопса тайно, не назвав истинную породу. Однако необходимости в этом не было. У «Аэрофлота» действительно существовал запрет на перевозку брахицефалов, но его сняли еще в 2021 году.

Многие из туристов упрекают хозяев, думая, что четырехлапого взяли в Таиланд ради забавы в короткий отпуск. Однако упускают тот момент, что Денис и Анастасия жили в Таиланде год. Оставить питомца на передержку на такой долгий срок или отдать близким было крайне сложно. Да и даже если бы кто-то согласился, разлучиться с близким членом семьи на такой долгий срок не представлялось возможным.