После гибели пса Фрэнка туристам рекомендуют не брать мопсов в самолет
Историю о погибшем мопсе Фрэнке во время перелета Пхукет – Санкт-Петербург в багажном отсеке самолета «Аэрофлота» активно обсуждают туристы вот уже 4-й день. Внимание общественности к одному конкретному случаю заставило авиакомпанию сегодня выпустить релиз об успешных итогах 2023 года в части транспортировки животных. По данным пресс-службы, в минувшем году нацперевозчик доставил до пунктов назначения 135,9 тыс. четверолапых пассажиров. На треть больше, чем годом ранее. Причем лишь каждое четвертое животное летело в багажном отсеке. Большинство все же были мелкими и умещались в нормы, которые позволяют размещать переноску под креслом (до 8 кг). Платной опцией, которая позволяет размещать питомца на соседнем кресле, воспользовалось более 800 хозяев. Для этого вес животного с клеткой должен не превышать 15 кг. Фрэнку, как утверждают владельцы, место купить хотели, но по норме он не прошел.
По основной версии хозяев, их питомец замерз. Однако авиакомпания сообщила, что проведенная проверка на борту самолета показала, что причиной смерти не могло стать обморожение. Температура в багажном отсеке поддерживалась на уровне 21–22 градусов.
Активно участвуют в обсуждении этой истории ветеринары и опытные собаководы. Они напоминают, что мопс относится к группе риска, которой крайне противопоказаны перелеты: «Эта порода относится к брахицефалам. Из-за строения головы они склонны к затруднениям дыхательных путей. Что в определенных ситуациях может приводить к полной обструкции».
Относится эта проблема и еще к ряду собак. Пекинес, ши-тцу, боксёр, чихуахуа, чау-чау, шарпей, бульдог, гриффон – все они очень рискуют во время перелетов. Что касается мопса, то он слаб и не только по этой части. Часто этих питомцев подводит еще и сердце. Они могут умереть из-за переизбытка эмоций.
В связи с этими обстоятельствами многие перевозчики вводят ограничения на перевозку подобных пород. В результате среди обсуждающих родилась версия, что турист мог взять с собой мопса тайно, не назвав истинную породу. Однако необходимости в этом не было. У «Аэрофлота» действительно существовал запрет на перевозку брахицефалов, но его сняли еще в 2021 году.
Многие из туристов упрекают хозяев, думая, что четырехлапого взяли в Таиланд ради забавы в короткий отпуск. Однако упускают тот момент, что Денис и Анастасия жили в Таиланде год. Оставить питомца на передержку на такой долгий срок или отдать близким было крайне сложно. Да и даже если бы кто-то согласился, разлучиться с близким членом семьи на такой долгий срок не представлялось возможным.
Ранее TourDom.ru писал, что пассажир отсудил компенсацию у «России» за смерть кошки в багажном отсеке самолета.