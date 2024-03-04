Как вернуться из Европы в Россию в 2024 году. Советы путешественника

Пожалуй, самым популярным маршрутом из Европы в Россию был пункт пропуска через финскую границу. Прямым рейсом летишь из европейской страны до Хельсинки, а там комфортабельным автобусом добираешься до Санкт-Петербурга. Только нужно будет дважды пройти пограничный контроль - на финском пункте пропуска и российском. Но с 18 ноября 2023 года они закрылись. И, скорее всего, не стоит ожидать их открытия в ближайшем будущем.

© Российская Газета

Как теперь добираться из Европы в Россию

Смотрим билеты на сайтах агрегаторов City Travel, travel.yandex, avia.tutu. Выбираем самый недорогой маршрут из пяти разных европейских городов до Москвы на 25 июня этого года. Билеты безбагажные.

Прага - Москва

Самый дешевый билет от а/к Wizz Air за 26 196 рублей.

Но! Время в полете - почти 23 часа. Ночная пересадка сначала вас ждет в аэропорту Лондона. И придется пройти повторную регистрацию дважды. Потом еще в Стамбуле, когда вас доставит во Внуково"Победа".

Вена - Москва

Есть возможность на эту дату купить билет "Азербайджанских авиалиний" до Москвы за 25 802 рубля.

Время в полете - 10.30. Пересадка в Баку. Плюс - до следующего рейса 3.20. Вполне приемлемое время. Можно спокойно пройти досмотр и перейти в транзитную зону. Успеть выпить чаю или кофе и даже купить сувениры.

Париж - Москва

Очень бюджетное предложение от армянской а/к Flyone - 16 266 рубля. Пересадка в Ереване 3.40. В полете 12.10 минут.

Минус - пересадка в ночное время. В Армению вы прилетите в 4.20. Но при желании, если повезет, можно поспать во время полета из Парижа. Самолет будет в воздухе 5.20. Другие варианты на эту дату уже дороже на 10 тысяч рублей, и придется сделать две пересадки и поменять а/к. Соответственно дорога удлинится до суток, а то и больше.

Будапешт - Москва

Лучшая цена билета на эту дату на данный момент - 30 637 рублей. Перевозчик Pegasus. С одной пересадкой через Стамбул.

Два минуса: время в пути составит почти сутки и в аэропорту придется провести 17 часов. Если приобрести билет той же а/к чуть дороже - за 31 тысячу рублей, то пересадка составит около 6 часов.

Единственный плюс - это цена перелета.

Минусы:

Сидеть в турецком аэропорту то еще удовольствие. Учитывая, что турки дают воспользоваться бесплатным wi-fi только на час. Получаешь его, отсканировав паспорт у одной из стоек в аэропорту и получив заветный код. Час закончился - можешь заплатить за дополнительное время, но для этого нужна банковская карточка, которая принимается за границей.

Другой жирный минус не в пользу стамбульского аэропорта в качестве места для долгой пересадки - это проблема найти свободное кресло, чтобы где-то просто "бросить кости". Поэтому часто можно наблюдать такую картину, когда туристы сидят с сумками и чемоданами на полу.

Лондон - Москва

Самые бюджетные билеты начинаются от 20 700 рублей. Перевозчик - Turkish Airlines. Время в пути - 10.55. Одна пересадка в аэропорту Анкары - 2.30. Билеты дороже на 5 тысяч рублей - это по две пересадки и время в пути около 15 часов.

Внимание!

Для примера мы указали цены на билеты на конкретную дату на момент подготовки материала. Но они быстро меняются - не только ежечасно, но и практически ежеминутно. Учитывайте это при бронировании рейсов.

Что еще важно знать. Правила въезда Азербайджан: без визы, достаточно загранпаспорта

Армения: без визы, россияне старше 14 лет могут влететь в страну как по внутреннему, так и по загранпаспорту

Казахстан: без визы, по внутреннему паспорту

ОАЭ: без визы, достаточно загранпаспорта

Сербия: без визы, достаточно загранпаспорта

Турция: без визы, достаточно загранпаспорта

Как я возвращалась из Европы домой

На днях вернулась из Европы. Свою поездку готовила заранее - за несколько месяцев. Планировала сначала как всегда подкараулить недорогие билеты через Хельсинки. Но в тот момент, когда уже собралась их покупать, прочитала новость, что Финляндия закрывает пропускные пункты в Листвянке.

Решила рискнуть и протестировать новый маршрут - летела в Москву через Баку. По цене и потраченному времени перелета это оказался очень неплохой вариант. По крайней мере, у меня получилось попасть домой даже немного быстрее, чем путь через Финляндию. Из Праги до дома я добралась менее чем за сутки. Это рекорд! Через Финляндию дорога занимала не менее суток. Потому что после возвращения на родину из Петербурга приходилось добираться "Сапсаном" до Москвы.

Билет Прага-Баку-Москва (Домодедово) обошелся мне в 23 тысячи рублей. Причем, прошу заметить, багажный билет! Всего одна пересадка в Баку, она заняла чуть более трех часов. Всего провела в воздухе чуть больше 11 часов. Летела "Азербайджанскими авиалиниями".

Аэропорт Баку имени Гейдара Алиева произвел очень приятное впечатление - современное здание, много воздуха и света. Как мне рассказали, он построен недавно - в 2017 году. Я была только в транзитной зоне - очень просторно, людей немного, а мест, где посидеть отдохнуть и подзарядить телефон или даже подремать, - хоть отбавляй! В кафе взяла чайник азербайджанского чай с чабрецом. Цены в меню указаны в манатах, но к оплате принимаются также доллары, евро и рубли. Карты российских банков здесь не берут.

Кстати, в Москву из Баку летают много самолетов - за час я насчитала три рейса. Из азербайджанской столицы можно улететь не только в Москву, но и в Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань и другие российские города.

Совет путешественника

Когда выбираете, каким маршрутом лететь из Европы в Россию, обращайте внимание на авиакомпанию. Лучше всего проверить ее рейтинг через сайты-агрегаторы продажи авиабилетов. Там можно найти рейтинг а/к, который формируется, исходя из отзывов туристов. Почему это важно? Перелеты сложные, как минимум с одной пересадкой. И если хотите сберечь нервы и деньги, лучше отдайте предпочтение той авиакомпании, которая имеет много положительных отзывов.

Комментарий эксперта