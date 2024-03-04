Туроператоры зафиксировали рост количества поездок на праздничные выходные в марте
В России в этом году увеличили спрос на туристические поездки на выходные, которые приурочены к 8 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что одна из главных причин - большее, чем в прошлом году, количество выходных дней.
В топ-5 самых бронируемых направлений входят Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет и Турция. В России по количеству бронирований на праздничные дни традиционно остается Краснодарский край.
Также спросом у туристов пользуются Кавказские Минеральные воды, Москва, Петербург и Калининград.