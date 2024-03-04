Туристы из Екатеринбурга улетели в Египет на трех самолетах вместо одного

Вылет Boeing 777 авиакомпании Air Cairo из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх (рейс SM 906) должен был состояться сегодня в 07:40, однако что-то пошло не так.

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«Объявили посадку, но затем неожиданно ее отменили. Люди с детьми сидят на чемоданах на полу. Покормили, выдали воду, однако ясности никакой нет. Постоянно переносят рейс дальше. Мы в аэропорту с 3 ночи», – пожаловалась изданию E1 одна из туристок.

Вместе с ней рейса в Египет ждали еще около 500 пассажиров.

Ясность наступила ближе к обеду. Вначале в Уральской транспортной прокуратуре прокомментировали причину задержки – неисправность воздушного судна. А потом стало ясно, что туристы на юг все-таки полетят, но не одним рейсом, а тремя, и не напрямую, а через Анталью. Перевозку обеспечит авиакомпания Southwind Airlines – для этого из Турции в срочном порядке прибыли два боинга и аэробус. Кстати, сломавшийся вместительный боинг был арендован Air Cairo как раз у Southwind.

В итоге туристы вылетели из Кольцово с разницей в несколько минут. Первый самолет отправился в 16:10 (14:10 мск), второй – в 16:16, третий – в 16:18.