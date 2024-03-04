Разочарование на популярных пляжах в Таиланде: российский турист делится своим опытом

Остров Ко Лан привлекателен для туристов своими особенностями: близость к самой Паттайе, наличие песчаных пляжей и чистой воды делают его идеальным местом для спокойного отдыха.

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В своем блоге путешественник написал, что пляж Таваен вызывает у него отрицательные эмоции из-за своей переполненности и атмосферы, напоминающей курорты Черного моря. Туристов привозят сюда в основном на тук-туках, а на побережье много торговцев, предлагающих еду, сувениры и другие товары.

Второй пляж острова Ко-Лан - Самае, обладает развитой инфраструктурой и просторной территорией, однако из-за большого количества отдыхающих полноценный релакс затруднителен. Пляж популярен среди туристов и легко доступен с разных сторон, поэтому путешественник призывает к осмотрительности при выборе транспортного средства и проверке направления движения водителя тук-тука.