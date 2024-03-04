Сакура расцвела в парках Шанхая
В Шанхае расцвела сакура, этому поспособствовала теплая погода. В парках не протолкнуться, тысячи горожан и туристов приходят полюбоваться цветущей вишней, передает «МИР 24».
Самое популярное место – парк Гукун. Люди приходят целыми семьями, делают красивые фотографии. В парке сакура занимает площадь почти в 110 гектаров, а число сортов разных периодов цветения достигает 120.
«У нас большая территория, где растут вишневые деревья. Ожидается, что пик их цветения придется на середину – конец марта. Этот период продлится примерно до конца апреля», – рассказал менеджер по управлению озеленением Ли Юн.
Посетители парка устраиваются на пледах прямо на земле, греются на солнце. Здесь же можно увидеть цветущие тюльпаны. Людей столько, что с самого утра трудно припарковаться. Полиции пришлось перенаправить движение транспорта на соседние общественные парковки. Усилены меры безопасности.