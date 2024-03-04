Сакура расцвела в парках Шанхая

В Шанхае расцвела сакура, этому поспособствовала теплая погода. В парках не протолкнуться, тысячи горожан и туристов приходят полюбоваться цветущей вишней, передает «МИР 24».

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Самое популярное место – парк Гукун. Люди приходят целыми семьями, делают красивые фотографии. В парке сакура занимает площадь почти в 110 гектаров, а число сортов разных периодов цветения достигает 120.

«У нас большая территория, где растут вишневые деревья. Ожидается, что пик их цветения придется на середину – конец марта. Этот период продлится примерно до конца апреля», – рассказал менеджер по управлению озеленением Ли Юн.