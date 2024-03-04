Аэропорт Алма-Аты после землетрясения работает в штатном режиме

Международный аэропорт города Алма-Аты после землетрясения работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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"Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

В связи с землетрясением начальник департамента по ЧС города Алма-Аты Нурлан Атыгаев обратился к населению с просьбой не поддаваться панике.

"После окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены "Внимание всем", включите доступные средства оповещения", - говорится в видеообращении Атыгаева.

В департаментах по ЧС Алма-Аты, Алма-Атинской и Жетысуской областей начали работу горячие телефонные линии, по которым можно узнать информацию о землетрясении.