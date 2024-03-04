Пункты сбора населения в школах и детсадах открылись после землетрясения в Алматы

Пункты сбора населения открылись в школах и детских садах Алматы в связи с землетрясением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата города.

«Все школы и детские сады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары», – сказано в релизе.