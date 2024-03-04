Пункты сбора населения в школах и детсадах открылись после землетрясения в Алматы

Пункты сбора населения открылись в школах и детских садах Алматы в связи с землетрясением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата города.
«Все школы и детские сады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары», – сказано в релизе.
Землетрясение силой в пять баллов ощутили в понедельник утром жители Алматы. По данным МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения располагался в 31 км к югу от города. Магнитуда составила 6,1. Информации о жертвах и пострадавших нет. Жители города массово вышли на улицы, опасаясь новых толчков.