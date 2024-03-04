Представители туриндустрии из Москвы приняли участие в международной выставке в Индии
Представители московских туроператоров, гостиниц, транспортных компаний и профильных ведомств представили туристический потенциал российской столицы на международной отраслевой выставке SATTE в Индии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.
«Индия входит в тройку лидеров среди стран дальнего зарубежья по числу посещающих Москву туристов. В прошлом году в столице побывали порядка 60 тыс. гостей из этого государства – на четверть больше, чем годом ранее. Интерес к нашим программам растет не только у обычных туристов, но и у бизнес-путешественников», – цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Основной акцент в ходе презентации сделали на культурных и гастрономических проектах, способных заинтересовать зарубежную аудиторию. На панельной сессии, посвященной историческому наследию, партнеры узнали о фестивале «Усадьбы Москвы». А на стенде российской столицы все желающие могли познакомиться с программой «Московское чаепитие».
«Свою продукцию на стенде представили и 15 участников программы «Сделано в Москве». Это бренды, выпускающие товары для гостиниц и ресторанов, уходовую косметику, ароматы для дома и продукты питания. За три дня стенд посетили больше 10 тыс. человек», – рассказала Наталья Сергунина.
Уточняется, что чаще всего гости выставки интересовались матрешками, нутовыми чипсами, шоколадом, сушками и баранками. Кроме того, российский производитель зубных паст и отбеливающих средств получил предложение о выходе на индийский рынок.