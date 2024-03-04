Представители туриндустрии из Москвы приняли участие в международной выставке в Индии

«Индия входит в тройку лидеров среди стран дальнего зарубежья по числу посещающих Москву туристов. В прошлом году в столице побывали порядка 60 тыс. гостей из этого государства – на четверть больше, чем годом ранее. Интерес к нашим программам растет не только у обычных туристов, но и у бизнес-путешественников», – цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.