Россиянка отдохнула в Китае и описала цены в стране фразой «дешевле только дома»

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и описала цены на отдых в стране фразой «дешевле только дома». Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что на перелет стоит закладывать не больше 30 тысяч рублей на одного в обе стороны. Проживание в хороших гостиницах с тремя и четырьмя звездами (без завтраков) обойдется примерно в 36 тысяч рублей на 11 дней.

«Одна ночь в отеле обошлась в среднем 3,3 тысячи рублей (самый дорогой 3,9 тысячи, самый дешевый был 2,3 тысячи). Если лететь с кем-то, то сумма сократится еще наполовину», — добавила туристка.

Поезд между Пекином и Шанхаем в обе стороны будет стоить 13,2 тысячи рублей на человека. Что касается еды — блогерша рекомендовала питаться в самых дешевых местах, поскольку в дорогих ресторанах слишком непривычная кухня. Всего на еду она потратила примерно 26 тысяч рублей (около двух тысяч рублей в сутки).