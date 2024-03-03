Курорт за миллион: сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году

Среди множества направлений для летнего отдыха у моря у россиян большой популярностью традиционно пользуется Турция. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько востребовано это направление сегодня и можно ли урвать путевки по приятной цене.

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Как рассказал эксперт по туризму Дмитрий Мир, на сегодняшний день ждать падения цен на отдых в Турцию нет смысла — это связано с минимальным количеством доступных направлений.

Пока для россиян нет возможности летать в Европу, у Турции нет конкурентов, а значит, туры будут дорогими. Стоит вспомнить, что как только в мире ввели санкции против России, путевки в Турцию резко подорожали в три раза, — сказал Мир.

Он отметил, что как и любая другая страна, которая зарабатывает деньги на туризме, Турция не откажется от собственной выгоды и будет завышать цены для российских туристов.

Турки хорошие маркетологи, они используют эту ситуацию, извлекая для себя больше преимуществ. Ведь они продают туры русским по стоимости гораздо выше, чем европейцам, потому что понимают, что это самое востребованное направление сегодня для нас, — объяснил эксперт.

К тому же, добавил он, летом люди чаще всего выбираются на семейный отдых, а Турция всегда была очень удобным направлением туристов с детьми.

Турки это понимают, поэтому в момент отсутствия конкуренции они задают такие цены, которые нужны им. Так что, снижения стоимости путевок в Турцию пока не предвидится. Летом средняя цена только на перелет будет начинаться от 40 тысяч рублей, что уже очень недешево. А пятизвездочные отели хорошего уровня идут от 300 евро в сутки, — считает Мир.