Россиянка дала совет, как не разочароваться в Шри-Ланке
Российская туристка побывала с мужем на Шри-Ланке и назвала способ не разочароваться в стране. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».
Путешественница отметила, что лучше всего не покидать гостиницы, поскольку Шри-Ланка пока только развивается в сфере туризма.
«Если вы купили тур в дорогой отель, лучше не выезжать за его пределы лишний раз, чтобы не разочаровываться. А если вы хотите посмотреть именно страну с ее колоритом, то выбирайте для проживания виллы и апартаменты под сдачу», — объяснила она.
Ранее другая россиянка побывала на Шри-Ланке во время новогодних каникул и описала страну фразой «ощущение, что ты в Анапе». По словам 26-летней Анжелики, они с супругом отдали предпочтение этому курорту, поскольку цены на авиабилеты туда были дешевле в сравнении с Индонезией и Таиландом.