Россиянка дала совет, как не разочароваться в Шри-Ланке

«Если вы купили тур в дорогой отель, лучше не выезжать за его пределы лишний раз, чтобы не разочаровываться. А если вы хотите посмотреть именно страну с ее колоритом, то выбирайте для проживания виллы и апартаменты под сдачу», — объяснила она.