Россиянка отдохнула в Хургаде и пожаловалась на «противное внимание мужчин»

Российская туристка отдохнула с подругой в Хургаде и пожаловалась на противное внимание со стороны местных мужчин. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, египетские мужчины не знают, как правильно проявлять внимание к женщине, и не умеют соблюдать личные границы.

«Грубо говоря, не успев представиться, раздевали нас глазами, это было ужасно», — объяснила путешественница.

Кроме того, она раскритиковала менталитет египтян, отметив, что они «разводят на деньги» приезжих, а полиция отказывается помогать туристам.

Россиянка также пожаловалась на отель Sea Garden, где были перебои с водой, и сам город, который показался ей грязным.

«Хлипкие лачуги, грязные рынки и мусор, который они выбрасывают прямо на дорогу, не способствовали поднятию настроения», — заявила туристка.