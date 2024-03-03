Стало известно, какие страны выбирали российские туристы для зимовки
Чаще всего граждане России уезжали на зимовку в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.
Отмечается, что самым востребованным направлением стал Таиланд, куда на длительное пребывание улетало порядка 50 процентов туристов, которые снимали жилье на продолжительное время. При этом чаще всего люди останавливались не в пятизвездочных отелях, а в гостинцах с тремя звездами.
На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты. Туда зимой для постоянного пребывания улетело 37 процентов российских туристов. Однако отдых в ОАЭ обошелся им дорого. Третьим популярным направлением стала Индонезия, которая является самой бюджетной из перечисленных стран, передает «Газета.ru».
Аналитики также проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.
Стоимость отдыха в Турции подешевеет для россиян в несколько раз в 2024 году. Местные отельеры уменьшили цены на 20 процентов и планируют еще большее снижение, чтобы вернуть утерянный поток российских туристов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Петра Скобелева, на отдых в какие страны лучше отправиться россиянам этой весной.