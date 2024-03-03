Стало известно, какие страны выбирали российские туристы для зимовки

Чаще всего граждане России уезжали на зимовку в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.

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Отмечается, что самым востребованным направлением стал Таиланд, куда на длительное пребывание улетало порядка 50 процентов туристов, которые снимали жилье на продолжительное время. При этом чаще всего люди останавливались не в пятизвездочных отелях, а в гостинцах с тремя звездами.

На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты. Туда зимой для постоянного пребывания улетело 37 процентов российских туристов. Однако отдых в ОАЭ обошелся им дорого. Третьим популярным направлением стала Индонезия, которая является самой бюджетной из перечисленных стран, передает «Газета.ru».

Аналитики также проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.