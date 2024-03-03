Россиянам рассказали об угрозах для отдыха в Турции из-за санкций

Стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между двумя странами. Об этом «Звезде» Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, вряд ли подорожание на путевки станет значительным.