Россиянам рассказали об угрозах для отдыха в Турции из-за санкций

Стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между двумя странами. Об этом «Звезде» Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, вряд ли подорожание на путевки станет значительным.
«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», — предположил Мурадян.
Он также рассказал, что трудности с оплатой испытывают и туристы, которые едут в Россию.
«На мой взгляд, даже больший урон может понести не выездная отрасль, а въездная, которая сейчас на подъеме», — добавил вице-президент АТОР.
В феврале сообщалось, что США удалось существенно осложнить торговлю России и Турции, пригрозив вторичными санкциями банкам, которые ведут бизнес с Москвой.