Власти эвакуируют город в Исландии из-за угрозы извержения вулкана

Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана. Об этом рассказала национальная телекомпания RUV.

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Уточнялось, что в километре к восток от горы Сюлингарфелл появился поток магмы. По данным ученых, сейсмическая активность в регионе указывает на возможность извержения вулкана. Однако эвакуация в Гриндавике проходит успешно, подчеркнули в источнике.

О начале извержения вулкана на полуострове Рейкьянес недалеко от Гриндавика стало известно 14 января. Из города были эвакуированы все жители.