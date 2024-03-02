Чем привлекательны прогулки по весеннему Тбилиси?

В Тбилиси потепление придет только в середине марта. Сейчас в столице Грузии облачно, кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс пять- семь градусов, а ночью около нуля. Тем не менее календарная весна – это уже повод для хорошего настроения и прогулок на свежем воздухе. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе отправился на экскурсию по центру грузинской столицы на двухэтажном автобусе.

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«Исторический центр Тбилиси. Район Ортачала. Экскурсионные автобусы каждый час отправляются в тур по городу. Для съемки маршрута следования на камеру мобильного телефона выбираю второй этаж», – пояснил журналист.

Автобус трогается с места. В отличие от первого этажа, который отапливается, наверху достаточно прохладно, если не сказать холодно.

«Наше путешествие займет около часа. Направляемся в сторону площади Свободы, затем – проспект Руставели, площадь Героев. Главное, чтобы не пошел дождь», – отметил корреспондент.

С высоты второго этажа привычные места смотрятся совсем иначе. Маршрутом предусмотрено восемь небольших остановок. Можно сойти и прогуляться пешком, а позже воспользоваться приобретенным в начале экскурсии билетом и с той же остановки продолжить путь. В хорошую погоду многие так и делают.

«Это прекрасно, что наступила весна. Для меня, как для гида, это любимое время года. Не представляю себя без экскурсий, общения с гостями. Это постоянное профессиональное совершенство. Каждый раз хочется обновлять информацию, рассказать о неизвестных деталях», – поделился экскурсовод Иорам Кетиладзе.

В музее истории Тбилиси, расположенном в Старом городе, по выходным проводятся книжные ярмарки. Любители букинистической литературы здесь могут найти редкие издания, которых давно нет на полках обычных книжных магазинов. Литература на грузинском и русском языках о Тбилиси и его окрестностях, регионах Грузии, традициях и обычаях, этнографические очерки, пользуются особым спросом.

«Во второй половине прошлого века издавалось очень много интересной литературы для туристов и путешественников. Особое место уделялось книгам о климатических особенностях различных уголков Грузии, сельском хозяйстве, рекомендациям и советам для тех, кто впервые в республике. Сегодня эти книги нарасхват среди экскурсоводов», – рассказала букинист Саломе Давитулиани.

От теории – к практике. Знакомство с городом продолжается уже экскурсией по Куре. Речные такси курсируют от моста Бараташвили до Ортачал ГЭС. С повышением температуры воздуха, желающих совершить прогулку будет намного больше.