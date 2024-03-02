Дешевый отдых в Египте не вернулся, но сэкономить можно

«Египет “все включено”! Завтра утром из Москвы на неделю от 34100 руб. на человека», – такая реклама отдыха в отеле 4* появилась на днях в телеграм-сообществе о скидках на туры и авиабилеты. Аналогичные предложения публиковались там и ранее – как утверждали авторы, «дешевый Египет возвращается». Как выяснил корреспондент TourDom.ru, таких цен турагенты не наблюдают, но сэкономить все же можно.

По данным «Слетать.ру», средний чек на туры в Египет составляет 163–192 тыс. руб. (здесь и далее цены – с вылетом из Москвы). Однако можно найти и более экономичные варианты. Если выбрать начало первого весеннего месяца, то тур в «пятерку» на «все включено» на неделю реально приобрести и за 111 300 руб. на двоих.

«В феврале, марте, апреле Египет на первом месте в рейтинге популярных направлений. Средний чек на это время – 163 тыс. руб. на двоих, – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. – В начале марта 2024-го можно увидеть предложения от туроператоров по цене от 104 тыс. руб. за тур, включая перелет, проживание, трансфер и страховку».

В TEZ TOUR привели такую градацию: тур в 3* на двоих – от 116 388 руб. (полупансион), в 4* и 5* на «все включено» – от 118 773 и 127 836 руб. соответственно.

Эксперты уточняют, что горящих туров на египетском направлении сейчас нет, но есть спецпредложения.

«В большинстве отелей Египта с декабря-января снижение стоимости составило примерно 10–15%», – уточнили в «Слетать.ру».

В компании добавили, что с ростом перевозки это не связано, скорее – со снижением спроса со стороны европейского рынка.

По данным TEZ TOUR, многие отели сейчас высылают скидки на март, в течение сезона это нормально – ценовая политика гостиниц в Египте динамична и они постоянно делают акценты на те или иные периоды, снижая тарифы.

«Стандартные колебания цен на проживание связаны с многими факторами, в первую очередь, с загрузкой и желанием привлечь максимальное внимание к продукту», – пояснили в компании.

Генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что колебание цен происходит периодически в разных объектах размещения.

«Но я не могу сказать, что есть некая закономерность», – добавила она.

Одну закономерность эксперты назвали: в конце марта туры в Египет начинают дорожать. «Более высокий период в связи со школьными каникулами», – пояснили в TEZ TOUR.