В челябинских фирмах подешевели путевки в Египет

В турфирмах Челябинска можно приобрести подешевевшие путевки в Египет. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, туроператор снизил цены на четырехзвездочные отели с вылетом из Екатеринбурга.

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«В первые числа марта бортами, зафрахтованными „Библио-глобусом“, можно отправиться на отдых в Египет по более низким ценам. Предположительно, пойти на такой шаг туроператора вынудило стремление заполнить чартеры. Есть места на ближайшие вылеты», — уточнила в разговоре с URA.RU Васильева.

Участник рынка сообщила, что на семь ночей 5 марта можно отправиться отдыхать за 120 тысяч рублей на двоих в гостиницу с системой питания «все включено». За две недели придется выложить 193 тысячи, что дешевле, чем туры в Таиланд. Предложения есть на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Размещение предполагается в отелях у моря.

«Надо понимать, что снижение произошло не для всех отелей. Если гостиница располагается в безветренной бухте, там ценопада не бывает», — сказала Васильева.

После новогодних праздников пора отпусков еще не наступила, поэтому продолжается межсезонье. Желающим воспользоваться предложением туристам следует быть готовыми к ночным вылетам до места отдыха и обратно в Россию.