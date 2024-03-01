Турист отправился в кишащий дикими животными парк и пропал без вести

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Австралийский турист пропал без вести близ национального парка у водопада Виктория в Зимбабве. Его не могут найти уже 12 дней, сообщает канал ABC News.

67-летний мужчина путешествовал один и жил на роскошной вилле примерно в трех километрах от тропического парка, кишащего дикими животными. 17 февраля он сообщил арендодателю, что собирается отправиться в заповедник. С тех пор его не видели.

На поиски австралийца отправили полицейскую группу с собаками и дронами, но обнаружить его пока не удалось. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, но не увидели на них, как турист зашел в заповедник. Так возникло предположение, что его там и не было. Расследование дела продолжается.