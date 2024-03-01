Четыре летевших за границу самолета из России сели в другом месте

Сразу четыре самолета, летевших из России в Узбекистан, экстренно сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию аэропорта Самарканда.

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Нештатная ситуация произошла 1 марта. Из-за снегопада в Самарканде воздушные суда ушли на запасной аэродром в город Навои.