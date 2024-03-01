На Пхукете туристка получила 400 тысяч батов за сломанную ногу

Отпуск на Пхукете закончился для туристки сломанной ногой и потерянным временем на больничной койке после занятий парасейлингом. Несчастный случай произошел в результате жесткого приземления на пляже Карон.

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Как сообщило издание Shine, потерпевшая смогла добиться значительной компенсации – 400 тыс. батов (свыше 1 млн руб.).

Приехавшая из Китая 26-летняя девушка вместе со своим другом поднялась в небо с парашютом, прикрепленным к катеру, 24 февраля. Порыв ветра помешал мягкой посадке и привел к травме. Дальнейшие события очень разочаровали туристку. Посчитав, что во всем виноват поставщик услуг, она обратилась к нему за возмещением ущерба. По ее словам, владелец компании предложил лишь 50 тыс. батов вместо потраченных 200 тыс. на лечение.

Рассердившись на такое отношение, туристка записала видео, в котором раскритиковала беспечность и формальный инструктаж, плохую медпомощь и равнодушие чиновников в Таиланде.

«Тайские бизнес-операторы видели в таком иностранном туристе, как я, только источник дохода. Их не волнуют наши жизни и безопасность»

И призвала не заниматься экстремальными видами спорта на курорте.

Обращение в соцсетях стало вирусным – о миллионах просмотров и негативных комментариях доложили даже премьер-министру страны. В одном из интервью он отметил, что волнуется за иностранных гостей и что необходимо постоянно заботиться об их безопасности. В свою очередь, власти Пхукета заверили китаянку, что расследуют причину аварии и поспособствуют достойной компенсации.