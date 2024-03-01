«От 100 тысяч рублей»: В РСТ объяснили стоимость тура в Индию дорогими перелетами
Безвизовые групповые туры между Россией и Индией помогут туристической отрасли, однако подобные поездки не станут бюджетными для россиян из-за стоимости авиаперелетов сказал НСН Дмитрий Горин. Безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток, однако отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, рассказал в интервью НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что в третьем квартале 2024 года между Россией и Индией начнутся поездки в рамках группового безвизового туризма.
По мнению Горина, такой подход сделает Индию доступнее и ближе для российских путешественников.
«Безвизовые групповые поездки уже действуют с Китаем и Ираном, что удобно для организованных туристов. С Индией развиваются взаимные туристические обмены, пока цифры скромные, но есть тенденции к росту. Групповой безвизовый туризм позволит избежать лишних формальностей. Упрощение визового режима, а лучше его отмена – самое важное для развития туризма. Хотя граждане Индии уже могут получать электронную визу за четыре рабочих дня, достаточно подать заявление на сайте Министерства иностранных дел», - рассказал он.
По мнению собеседника НСН стоимость подобных групповых туров для россиян может составить от 100 тысяч рублей на человека.
«Сегодня рейсы есть, можно посещать Дели, Гоа, другие города. Все зависит от стоимости гостиницы и ее категории, количества дней пребывания, но авиаперелеты дорогие, что влияет на стоимость. Еще один важный вопрос – отсутствие платежных решений как для граждан Индии в России, так и для россиян в Индии, поскольку карты банков временно не работают. С учетом этого средняя стоимость тура может достигать 100 тысяч рублей на человека, включая перелет», - пояснил Горин.
Ранее в России предложили отменить визы для туристов из Китая. На данный момент китайские путешественники могут приехать в Россию без визы только в рамках групповых туров, также есть возможность оформить электронную визу, напоминает «Радиоточка НСН».