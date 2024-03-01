В РСТ объяснили стоимость тура в Индию дорогими перелетами

«Сегодня рейсы есть, можно посещать Дели, Гоа, другие города. Все зависит от стоимости гостиницы и ее категории, количества дней пребывания, но авиаперелеты дорогие, что влияет на стоимость. Еще один важный вопрос – отсутствие платежных решений как для граждан Индии в России, так и для россиян в Индии, поскольку карты банков временно не работают. С учетом этого средняя стоимость тура может достигать 100 тысяч рублей на человека, включая перелет», - пояснил Горин.